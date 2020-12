GTA 6 e Elden Ring: la stagione dei santoni online è ripartita

Il 2020 non è ancora finito: manca ancora da festeggiare la notte di San Silvestro in solitaria e anche questo nefasto anno è andato. Nonostante questo, dopo qualche settimana di relativa tranquillità è già ripartita la giostra dei sedicenti insider. Ovvero di persone che da un giorno all'altro saltano fuori dicendo di avere informazioni su GTA 6, Elden Ring, GTA 4 e molto altro. Un modo per ottenere un po' di popolarità effimera, sfruttando i desideri più reconditi dei videogiocatori di tutto il mondo.

In questi giorni di stanca dal punto di vista delle uscite e delle notizie, le poche cose interessanti che si possono trovare in rete riguardano o i guai di Cyberpunk 2077 o i nuovi leak su Elden Ring, GTA6 e tutti gli altri giochi più desiderati dal grande pubblico. Dopo un anno flagellato dall'attesa di nuove informazioni di The Last of Us 2, PS5, Xbox Series X/S e di qualunque cosa Nintendo abbia in lavorazione nei suoi impenetrabili uffici, speravamo che con l'arrivo delle nuove console la pretattica fosse finita e ci sarebbe stato maggior spazio per informazioni ufficiali, video di gameplay e tanti nuovi giochi.

Invece già solo oggi sono arrivate notizie di insider che sostengono che GTA 6 sia in sviluppo avanzato e abbia causato la cancellazione di Bully 2 o di persone che sostengono di sapere già tutto di Elden Ring, l'atteso nuovo gioco di From Software.

Tra chi dice che sarebbe dovuto uscire già nel 2020 e chi è convinto che sarà mostrato durante il Taipei Game Show 2021, ormai si è capito che il prossimo gioco di Miyazaki è il gioco scelto da chi cerca un po' di facile popolarità sulla rete, quello sul quale esporsi per avere le attenzioni dei videogiocatori.

Per esempio, in queste ore sono persino spuntati due artwork e vari dettagli inediti di Elden Ring, come a corroborare il fatto che qualcosa si sta muovendo dalle parti di From Software.

Se a questo aggiungiamo i rumor di GTA 4: Complete Edition su PS5 è praticamente certo: la stagione dei rumor è ufficialmente iniziata.

Noi come sempre riporteremo le informazioni più interessanti, chissà se tra i tanti Otelma là fuori magari si nasconda qualcuno in possesso di qualche informazione reale.