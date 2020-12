Elden Ring sarà mostrato al Taipei Game Show 2021?

Una teoria che sta circolando in rete in queste ore, basata sugli ultimi rumor e su quello che From Software ha fatto in passato, sostiene che il Taipei Game Show 2021 sarà l'evento scelto da From Software per mostrare finalmente Elden Ring.

Lo premettiamo subito: non si tratta nemmeno di un rumor, ma di una riflessione basata sui recenti rumor di Jeff Grubb, che sostiene ci saranno notizie entro due mesi e sulle parole di Gabriel Björk Stiernström, un professionista che dice di aver lavorato sul trailer del gioco e che questo sarà mostrato a gennaio.

Partendo da queste premesse, un gruppo di persone ha provato a capire a quale evento poteva essere "attaccato" questo annuncio. E secondo le loro previsioni la data più probabile sarà il 28 gennaio 2021 durante il Taipei Game Show 2021, una delle più grandi fiere asiatiche del settore. Uno show che lo scorso anno è stato cancellato a causa del Coronavirus, ma che avrebbe dovuto ospitare Elden Ring.

Lo stesso show fu usato da From Software anche per mostrare del nuovo gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice. In altre parole lo sviluppatore giapponese si è appoggiato spesso alla fiera per fare da cassa di risonanza ai suoi giochi: che sia così anche stavolta?

