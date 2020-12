Cyberpunk 2077: Sony nega i rimborsi su PS4 e PS5, ecco perché

Crediamo che oramai non vi sia nessun appassionato di videogiochi al mondo che non lo sappia: Cyberpunk 2077 è pieno di bug e di problemi tecnici, soprattutto su console di vecchia generazione. CD Projekt RED, ovviamente, lavorerà per risolvere i problemi, ma questo non significa che avverrà in tempi rapidi. La compagnia ha quindi deciso di offrire rimborsi per tutti i giocatori che ne hanno desiderio. Purtroppo, Sony sta negando i rimborsi su PS4 e PS5. Ecco perché.

Prima di tutto, la segnalazione arriva da un thread di ResetEra, il quale colleziona una serie di tweet di molteplici utenti che hanno contattato l'assistenza di Sony. La struttura del discorso è sempre quella però: l'utente spiega di aver provato Cyberpunk 2077 e di aver scoperto che è ingiocabile, segnala poi che CD Projekt RED ha offerto il rimborso a tutti e ha suggerito di contattare prima di tutto il rivenditore (e nel caso delle versioni digitali PS4 e PS5, è ovviamente Sony). La risposta dell'assistenza è però sempre la stessa: il contenuto è stato scaricato o eseguito in streaming, di conseguenza non è più possibile richiedere un rimborso.

Le policy di Sony per i giochi e i servizi PS4 e PS5, infatti, prevedono la possibilità di richiedere un completo rimborso unicamente nel caso nel quale non si sia eseguito il download. Anche se non si ha avviato il gioco, comunque il regolamento vieta ogni rimborso. Ovviamente, in questo caso parliamo di una situazione diversa dalla norma, quindi l'utenza si aspetta un trattamento differente, soprattutto in seguito alla dichiarazione di CD Projekt RED.

Viene quindi io dubbio che la possibilità di richiedere un rimborso proposta dallo sviluppatore polacco non sia stata esattamente concordata con i rivenditori, che quindi si basano sulle proprie policy predefinite. La verità è che a rimetterci è il consumatore e, visti anche i limiti di tempo per richiedere un rimborso, molti dovranno semplicemente rinunciare e attendere che CD Projekt RED sistemi tramite patch Cyberpunk 2077 e lo renda giocabile.

Nel frattempo, i bug creano poliziotti ovunque e ci permettono di scoprire i falsi invalidi. Non siamo però certi che queste situazioni assurde valgano i problemi del gioco.