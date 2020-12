Cyberpunk 2077: un bug riesce a generare poliziotti ovunque, il crimine non ha pace

I bug di Cyberpunk 2077 sono oramai una novità quotidiana. I giocatori segnalano infatti in modo regolare nuovi problemi, alcuni dei quali abbastanza assurdi (come quello che permette di scoprire i falsi invalidi di Night City). Ora, ve ne è uno che può creare in ogni luogo e in ogni istante un poliziotto a seguito di un crimine perpetrato dal giocatore.

Si tratta ovviamente di un bug alquanto problematico, poiché al minimo comportamento scorretto, anche in una zona dove non è presente la polizia, si viene circondati e attaccati. Un giocatore, però, desideroso di analizzare la questione, ha messo alla prova il bug per capire quanto estremo fosse. La risposta è che non importa assolutamente dove ci si trovi: la polizia arriverà in massa in un istante.

Come potete vedere nel video in calce, il giocatore si è messo sul tetto di un alto edificio e ha sparato verso i civili a terra. In un solo istante la polizia è iniziata ad apparire ovunque sul tetto, attaccandolo senza dargli tregua e vincendo lo scontro tramite puro vantaggio numerico. Il bug impedisce quindi di compiere qualsiasi azione considerata illegale da Cyberpunk 2077: ovviamente questo rende praticamente impossibile giocare, almeno non liberamente. Il crimine è una parte fondamentale di Night City, anche a livello narrativo.

Fortunatamente, CD Projekt RED ha già promesso una rapida soluzione dei bug più problematici, quindi speriamo che il team di sviluppo possa mettere una pezza quanto prima. Nel frattempo, vi ricordiamo di non ordinare mai una pizza con ananas all'interno di Cyberpunk 2077, in quanto è (giustamente) illegale.