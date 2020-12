PS5 sta dominando su Xbox Series X tra usato e bagarini

Le console di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X|S, sono a in commercio da circa un mese e, oramai, sappiamo come funziona. Le unità nei negozi sono esaurite e le poche che tornano a disposizione vengono vendute all'istante, alle volte accaparrate dai bagarini. Per avere una console, quindi, molti si devono affidare al "mercato dell'usato", che in questo momento è una grande zona grigia.

Quali sono però i dati di vendita di questo mercato? Secondo le informazioni condivise da uno dei siti di rivendita più popolari, StockX, PS5 è stata richiesta il doppio delle volte rispetto a Xbox Series X e Xbox Series S. StockX afferma di aver venduto più di 60.000 console PlayStation e Microsoft (dati calcolati fino all'8 dicembre) e che PS5 è stata venduta con un prezzo medio di 900 dollari, mentre Xbox Series X viaggia intorno ai 730 dollari. Non è chiaro però in che modo Xbox Series S - che parte da un prezzo inferiore - abbia influito su questo calcolo.

Nel complesso, StockX (con i dati di US, UK ed EU) ha affermato che il 62% delle console vendute sono PS5 (entrambi i modelli), con quindi un 38% di Xbox Series X|S. Inoltre, come era facile aspettarsi, i modelli con lettore ottico stanno vendendo più di quelli non muniti. PS5 Standard è stata rivenduta il doppio delle volte rispetto a PS5 Digital. Xbox Series X supera invece Xbox Series S con un valore superiore al doppio. Bisogna però sottolineare che questi dati sono probabilmente influenzati soprattutto dal fatto che Microsoft e Sony hanno prodotto (secondo i report di esperti) più unità con lettore ottico, rispetto a unità senza lettore.

Dopo il Black Friday, inoltre, le rivendite delle console sono calate: probabilmente "l'isteria" iniziale è diminuita e i bagarini stessi saranno meno propensi a investire denaro sull'acquisto di console nuove, permettendo quindi agli acquirenti onesti di comprare PS5 e Xbox Series X|S senza particolari problemi all'arrivo dei prossimo restock.

Nel complesso, in Europa sembra che PS5 stia vendendo il triplo di Xbox Series X|S, ma questi numeri non hanno valore come vi abbiamo spiegato.