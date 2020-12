Demon's Souls: l'update 1.004 è disponibile, peso e dettagli delle modifiche

Sony Interactive Entertainment e Bluepoint Games hanno rilasciato un nuovo aggiornamento di Demon's Souls su PS5. Parliamo precisamente dell'update 1.004 che introduce una serie di modifiche non segnalate ufficialmente al momento della scrittura di questa notizia. Non abbiamo, in altre parole, una patch note ufficiale, ma tramite le segnalazioni dei giocatori è possibile intuire cosa sia stato modificato.

Prima di tutto, specifichiamo che questo update 1.004 di Demon's Souls pesa all'incirca 7.75 GB su PS5. Si tratta della patch più grande rilasciata per il gioco ad oggi: infatti, i primi due aggiornamenti raggiungevano circa 1 GB se combinati. Come detto, non abbiamo informazioni ufficiali ma pare che questo update abbia modificato le impostazioni del network, inclusa una correzione che permetterà ora al menù di mostrare la corretta latenza dei server delle varie regioni.

Inoltre, il "limite di invasione" nelle impostazioni network è stato rimosso e i giocatori stanno segnalando che i messaggi a terra vengono ora mostrati correttamente e senza sovrapporsi. Il nuovo update corregge anche le Carte attività dell'UI di PS5 che permettono di spostarsi in diversi mondi di Demon's Souls. Alcuni utenti stanno inoltre segnalando che l'update 1.004 ha corretto vari exploit utilizzati dai giocatori.

Per il momento questo è tutto quello che abbiamo scoperto riguardo all'aggiornamento. Nel caso nel quale venissero segnalate altre modifiche, non tarderemo ad aggiornare la notizia. Vi ricordiamo infine che potete leggere la nostra recensione di Demon's Souls, vera grande esclusiva PS5 di questo fine 2020.