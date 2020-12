Xbox Series X e S supportano ancora Xbox System Link, per giocare insieme alle altre Xbox

Incredibilmente Xbox System Link funziona anche su Xbox Series S e Series X. Diciamo incredibilmente perché è un sistema lanciato insieme alla prima Xbox e pensato per collegare le console in LAN, così da giocare ai titoli multiplayer supportati con gli amici, senza bisogno di connessione a internet (fu molto usato per Halo).

Come dimostra il video qui sotto, realizzato dal Modern Vintage Gamer, tramite Xbox System Link è possibile connettere Xbox, Xbox 360, Xbox One e ora anche Xbox Series S e X e giocare insieme in multiplayer.

Come potete vedere dal filmato, il Modern Vintage Gamer non si limita a collegare le console, ma ci fa girare anche Crimson Skies: High Road to Revenge, disponibile per tutte le piattaforme o nativamente, o in retrocompatibilità.

Naturalmente non saranno in molti a collegare la loro Xbox Series X con una vecchia Xbox per giocare ai titoli di quest'ultima online, ma va reso merito a Microsoft di non aver tolto il supporto alla caratteristica, che ci riporta a un epoca in cui multiplayer significa soprattutto LAN party.