Ubisoft: giochi gratis e add-on in regalo con un giveaway ufficiale

Ubisoft ha annunciato che, a partire da oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - e fino a venerdì 18 dicembre 2020, avremo modo di ottenere giochi gratis e add-on in regalo per i molteplici titoli della compagnia d'Oltralpe. Per ottenere i giochi gratis e tutto ciò che Ubisoft offre, basta partecipare a un giveaway ufficiale sul sito della compagnia.

Ecco cosa dovete fare:



Raggiungete il sito ufficiale: potete anche usare l'app desktop o l'app mobile.

Selezionate la voce "Registrati ora", che trovate al centro dello schermo (in colore viola-rosso-arancio)

Eseguite l'accesso con il vostro account Ubisoft oppure createne uno nuovo: fate attenzione, nel caso nel quale possediate più account, a usare quello corretto sul quale applicare le ricompense

Una volta eseguita la richiesta, Ubisoft consegnerà i giochi gratis e gli add-on entro sette giorni. Per quest'oggi, potremo ottenere una copia gratuita del Pacchetto Ricompense (che include il pacchetto Insediamento del navigatore e il leggendario abito di Bayek per Eivor) per Assassin's Creed Valhalla (il gioco non è compreso in questo regalo).

Ubisoft precisa che i giochi gratis saranno solo e unicamente in formato PC, mentre gli add-on (come quello di oggi) sono disponibili per tutte le piattaforme. In questo momento, non sappiamo quali saranno le ricompense (e più precisamente quali saranno i giochi gratis) dei prossimi giorni. Ovviamente non ci aspettiamo titoli recenti, come Watch Dogs Legion o Immortals Fenyx Rising, ma speriamo che si tratti di qualcosa di interessante.

Infine, vi ricordiamo che Ubisoft+ è in beta su Stadia da oggi: con soli 14.99 al mese, è possibile accedere a tutti i giochi della compagnia francese. Un'ottima offerta per gli amanti di Assassin's Creed, Tom Clancy's e Watch Dogs.