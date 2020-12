Cyberpunk 2077: la pizza con l'ananas è un crimine a Night City, giustamente

Cyberpunk 2077 avrà pure tanti difetti, ma almeno da un punto di vista si dimostra essere un gioco estremamente civilizzato: a Night City è considerato un crimine mettere l'ananas sulla pizza, com'è giusto che sia.

La particolare scoperta è stata fatta da un utente che ha poi pubblicato lo screenshot su Reddit, visibile qui sotto: si tratta di una scheda su un ricercato all'interno del database del dipartimento di Polizia di Night City, nella quale viene specificato che il soggetto in questione è ricercato per "uso illegale di ananas o utilizzo di prodotti simili", con la particolare precisazione sul crimine di "profanazione di pizza", secondo la legge apposita, "articoli 1, 5 e 5a".

Insomma a Night City c'è una legge che vieta esplicitamente l'applicazione di ananas sulla pizza, come conviene a una città a modo. C'è da dire, peraltro, che la questione del cibo è in effetti trattata anche con una certa serietà nel mondo di Cyberpunk 2077, anche in altri frangenti.

Ci sono alcuni riferimenti nel gioco, tra news e documenti vari, che fanno capire come le leggi controllino anche l'utilizzo del cibo, anche perché quello naturale è praticamente una risorsa rara nel futuro rappresentato nel gioco e deve dunque essere salvaguardato.

Nel frattempo, CD Projekt RED si è scusata con gli utenti per le performance di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One promettendo update in arrivo, mentre il gioco è comunque tranquillamente primo nelle classifiche di vendita tra Regno Unito e Steam di questa settimana.