Nintendo Switch: svelati i giochi indie più venduti del 2020

Nintendo ha pubblicato un video per svelare quali sono stati i giochi indie per Nintendo Switch più venduti del 2020. Pur senza svelare dati precisi, la compagnia di Mario ha voluto festeggiare quella che ormai rappresenta una fetta importante dell'offerta ludica per la sua console ibrida.

Oltretutto è un elenco davvero interessante, con moltissimi giochi da provare assolutamente. Non stupisce di leggere la presenza del chiacchieratissimo Hades, in generale uno dei giochi dell'anno 2020, ma fa piacere anche sapere che titoli meno chiacchierati come Streets of Rage 4, Spiritfarer, Carrion, What the Golf?, Superliminal, Sakuna: of Rice and Ruin, Bloodstained Curse of the Moon 2 e Kentucky Route Zero abbiano fatto degli ottimi risultati. Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei giochi presenti nel video.