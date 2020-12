Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di Byoruu è perfetto in ogni dettaglio

Final Fantasy 7 Remake, uscito a marzo di quest'anno, è stato uno dei giochi più importanti e amati dai fan. Square Enix ha dato nuova linfa a un classico senza tempo e, inoltre, ha ispirato schiere di nuovi cosplayer, pronti a ritrarre i personaggi nei minimi dettagli. Un ottimo esempio è il cosplay di Tifa di Byoruu

La cosplayer ha ricreato Tifa alla perfezione, come potete vedere. A partire dal top bianco e nero, ad arrivare ai guanti lunghi con protezioni perfette per il combattimento. Byoruu, anche senza esporre troppo di Tifa con questo cosplay, non rinuncia a dare un tocco sensuale giocando con lo sguardo.

Tifa è per certo uno dei personaggi preferiti e viene spesso scelta per la realizzazione di vari tipi di cosplay, come quello realizzato da Hana Bunny in versione abito blu. Se preferite la tenuta classica di Tifa, però, Alina Becker ha proposto un cosplay che ne svela i lati più nascosti.

Alle volte, però, c'è chi non va per il sottile come Yukki Kojima e i "due ottimi argomenti" del suo cosplay.