Wonder Woman 1984 peggio di Suicide Squad su IMDb: è il peggior cinecomic DC

Wonder Woman 1984 è il peggior cinecomic DC, almeno stando ai voti aggregati su IMDb. Battuto il precedente detentore del record negativo, il pessimo Suicide Squad. Non era facile, ma Wonder Woman ce l'ha fatta.

Attualmente Wonder Woman 1984 ha una media voto di 5.7, calcolata su più di 65.000 voti. Considerando che su IMDb i voti arrivano continuamente, il film ha ancora tempo per fare peggio (o meglio). Anche altri siti, come Rotten Tomatoes e CinemaScore, hanno certificato la mediocrità del film, nonostante per i critici non sia completamente da buttare.

C'è da dire che la qualità dei cinecomic DC non è altissima in linea generale, ma va detto che spesso i votanti su IMDb sono abbastanza generosi. Wonder Woman 1984 è il primo film DC a scendere sotto al 6.0 di media.

Per molti i voti degli utenti non sono indicativi della qualità di un film, ma c'è da dire che quantomeno mostrano il gradimento del pubblico per certe scelte.