The Legend of Zelda: Breath of the Wild: un bug consente di tenere l'Arco di luce

Un complicatissimo bug di The Legend of Zelda: Breath of the Wild consente di tenere l'Arco di Luce e di utilizzarlo per tutto il gioco. Attenzione, perché per spiegare il bug dovremo dare una grossa anticipazione, quindi continuate a leggere solo se avete già finito il gioco.

L'Arco di Luce si utilizza con l'ultimo boss del gioco. Si tratta di un'arma molto potente, ma purtroppo utilizzabile per poco. Ucciso il boss partono i titoli di coda e ricominciando a giocare non si possiede più l'oggetto. Gli appassionati di Breath of the Wild, che ancora stanno scavando per trovarne i segreti, hanno però scoperto un modo per non perderlo. Il bug in questione si chiama "Memory Storage" e in realtà consente di conservare non solo l'Arco di Luce, ma qualsiasi oggetto trovato durante l'avventura.

Per attivare il bug avete bisogno del "Travel Medallion", del Sheikah Sensor migliorato, di almeno una voce nel compendio di Hyrule, di almeno una Memory e di una quest secondaria da segnare sulla mappa.

Ora fate quanto segue: andate nell'inventario e posizionate il cursore sul Travel Medallion, andate quindi nel compendio e selezionate l'immagine. Premete Y per iniziare a cercare, quindi + per aprire l'inventario subito dopo la ricerca. Prima che il testo della ricerca scompaia, piazzate giù il Travel Medallion. Prima di tornare alla mappa, selezionate una quest secondaria premendo Y per cambiare shrine. Ora, mentre la ricerca procede, aprite l'Adventure Log. Premete velocemente "destra" e "A" e dovreste visualizzare il prompt della memoria nel gameplay.

Ora andate a un falò, mettete in pausa il gioco, andate nella schermata delle opzioni, selezionate "Carica", quindi un file e visualizzate la Memory dal menù buggato. Adesso uccidete Link senza mettere in pausa. Al game over, tornate alla schermata dei titoli. Quindi scegliete di far iniziare una nuova partita.

Se avete fatto tutto correttamente, ora inizia la parte difficile, perché dovete finire il gioco senza mai morire, senza salvare, senza ricaricare e senza uscire, avendo attivato almeno una sequenza Memory. Quando siete pronti, sfidate il boss finale. Durante la battaglia, guardate una sequenza memory, quindi drenate tutta l'energia del nemico con l'Arco di Luce. Quando state per assestare l'ultimo colpo, cambiate arco. Guardate o saltate la sequenza finale, quindi caricate il file di salvataggio e per qualche motivo vi ritroverete nello Shrine of Resurrection come se aveste iniziato una nuova partita. Aspettate che il sistema salvi, quindi ricaricate il salvataggio automatico. Dopo il tutorial, aprendo l'inventario lo troverete pieno con tutte le vostre armi, incluso l'Arco di Luce. Guardate il filmato sottostante per altri dettagli: