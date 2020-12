Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di Alina Becker ne mostra i lati più nascosti

Il 2020 è stato un anno estremamente intenso per i videogiocatori, con molteplici videogame di altissimo livello. È stato anche l'anno del ritorno di Final Fantasy 7 con un remake che ha reimmaginato in alta qualità visiva tutto l'universo di Square Enix. Il cosplay di Tifa di Alina Becker riesce però a mostrare i lati più nascosti della protagonista combattente.

Alina Becker chiaramente non si è posta limiti e ha deciso di realizzare un cosplay di Tifa il più sensuale possibile. La scelta è stata di certo ripagata, con più di 26.000 mi piace su Instagram. La protagonista di Final Fantasy 7 è stata quindi rappresentata in modo fedele, ma molto più rivelatore di quanto i giochi Square Enix abbiano mai fatto.

Alina Becker chiede anche dove sia finito "il suo Cloud", con un emoji di un cuore spezzato, riportando in auge la grande diatriba che ha diviso i fan per molti anni: Aerith o Tifa? Chi è la vera altra metà di Cloud in Final Fantasy 7? E secondo voi: quale delle due ragazze è la migliore?

Se avete apprezzato il cosplay di Tifa proposto da Alina Becker, allora non potete perdervi quelli realizzati da Oichi, GiadaRobin, Yukki Kojima, Angie Strelnikova.