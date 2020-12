Final Fantasy 7: una Tifa esplosiva nel cosplay di GiadaRobin

Final Fantasy 7 è sempre una certezza per quanto riguarda i cosplay, in particolare con le interpretazioni di Tifa, personaggio rimasto nel cuore di molti appassionati per la sua caratterizzazione molto affascinante sia dal punto di vista estetico che caratteriale, come dimostra l'ottima GiadaRobin in questa versione.

Tifa ha ricevuto una recente rielaborazione "strutturale" con Final Fantasy 7 Remake, che ha fatto particolarmente discutere: il personaggio in versione originale era caratterizzato da una notevole abbondanza di curve, che sono state invece nettamente ridimensionate nel Remake per armonizzare maggiormente la figura della combattente rendendola molto più atletica.

Chiaramente, questa perdita di misure non poteva che scatenare delle polemiche, considerando come il seno prosperoso di Tifa sia stato considerato "canon" fin dagli anni 90, come dimostrano anche le numerose reinterpretazioni artistiche e i numerosi cosplay dedicati, ma alla fine si tratta di due versioni entrambe molto apprezzate.

Proprio alla configurazione classica di Tifa si rifà il cosplay di Giada Robin, che può contare su doti fisiche ben predisposte per l'interpretazione del personaggio secondo il modello più tradizionale, prima della ristrutturazione applicata con Final Fantasy 7 Remake.

