Super Smash Bros. Ultimate, la presentazione ufficiale di Sephiroth è fissata per domani

Super Smash Bros. Ultimate e in particolare il nuovo combattente Sephiroth saranno protagonisti di un nuovo livestream programmato per domani, 17 dicembre, dove verrà mostrato più nel dettaglio il nuovo personaggio proveniente da Final Fantasy 7.

Nintendo ha organizzato dunque un evento di presentazione speciale per Sephiroth in Super Smash Bros. Ultimate che andrà in onda domani, 17 dicembre, alle ore 23:00 italiane. Il video andrà avanti per circa 35 minuti e mostrerà nel dettaglio l'introduzione del "one winged angel" all'interno del roster del gioco per Nintendo Switch.

Un primo assaggio del suo arrivo l'abbiamo avuto già con il trailer pubblicato in occasione dei Game Awards 2020, ma come tradizione Masahiro Sakurai, il director della serie, si occuperà di presentarlo in prima persona e in ogni dettaglio con un video esplicativo speciale.

In questa occasione ci sarà modo di scoprire come Sephiroth può essere utilizzato nel gioco, quali siano le sue abilità e tecniche speciali, oltre allo stile di combattimento che ovviamente si affiderà in gran parte alla katana.

Nel corso della presentazione di domani verrà annunciata anche la data di uscita di Sephiroth in Super Smash Bros. Ultimate. Occhi puntati sul canale YouTube di Nintendo per domani sera per saperne di più, dunque. Si tratta della nuova aggiunta di spessore nel roster del gioco, dopo l'arrivo di Steve e Alex da Minecraft.