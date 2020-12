Super Seducer 3 annunciato per PC, primi due episodi in uscita su Nintendo Switch

Super Seducer 3: GOTY Edition è stato annunciato ufficialmente per PC, con uscita fissata al 13 febbraio 2021, mentre i primi due episodi della serie approderanno su Nintendo Switch nel corso dello stesso mese, in esclusiva console.

Dopo il successo dell'originale Super Seducer e del suo sequel, Super Seducer 2, il dating coach Richard La Ruina sarà dunque protagonista di un ritorno in grande stile, non solo con il terzo capitolo ma anche con l'apertura all'ampia utenza di Switch.

"Ho deciso di utilizzare il sottotitolo di GOTY Edition per il terzo e ultimo episodio di Super Seducer", ha dichiarato La Ruina. "Negli ultimi 15 anni ho usato molte delle tecniche basate sulla Law of Attraction per costruire un business di successo, guidare decisioni di investimento come l'acquisto di Bitcoin e non ultimo trovare quella che è diventata mia moglie."

La Ruina ha inoltre annunciato che i primi due capitoli arriveranno su Nintendo Switch come eslusiva console. "Sono molto felice di portare finalmente su console i miei giochi e sono entusiasta che i possessori di Nintendo Switch possano migliorare le loro abilità seduttive a casa o mentre sono in giro."

"Dopo le prime due uscite, il mio team ha imparato una cosa: assecondarmi non è utile quando si cerca di rendere Super Seducer non solo un titolo di successo ma anche un'esperienza davvero utile. Il successo dell'originale ci ha travolti, ma qualcosa è venuto a mancare nel sequel."

"Per questo abbiamo deciso di realizzare Super Seducer 3 coinvolgendo i fan e rendendoli parte della produzione. Abbiamo potuto includere alcuni influencer nel gioco, ma la pandemia e le sue restrizioni hanno limitato questa possibilità."

"Il nostro team tuttavia sa come tirare fuori il meglio da qualsiasi situazione e ha usato il tempo extra per infondere tutto l'amore necessario nella creazione di Super Seducer 3."