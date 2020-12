GOG: partiti i saldi invernali con Prison Architect gratis e tanti sconti su PC

GOG ha fatto partire i saldi invernali da oggi, con una marea di sconti su vari giochi PC e anche l'offerta speciale di Prison Architect gratis in occasione dell'avvio dell'iniziativa.

I saldi invernali di GOG vanno dal 16 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 e presentano sconti fino al 91% sulla gran parte dell'ampio catalogo di giochi PC presenti nel digital delivery, che mischia giochi nuovi con vari titoli classici ottimizzati in modo da funzionare anche sui PC moderni.

Insomma, si tratta del luogo ideale per incrementare ulteriormente un po' il backlog, prendendo in considerazione anche titoli che hanno fatto la storia della piattaforma PC per quanto riguarda i videogiochi.

Proprio tra questi, per esempio, segnaliamo la presenza di Blade Runner, l'avventura grafica del 1997 di Westwood Studios, al prezzo di 6,19 euro, System Shock 1 e 2 Enhanced Edition a 2,09 euro cadauno, I Have No Mouth and I Must Scream a 1,79 euro, Deus Ex a 0,99 euro e vari capitoli di serie storiche tra Wing Commander, Warcraft e Baldur's Gate.

Per quanto riguarda i videogiochi più recenti, segnaliamo invece la presenza di Control: Ultimate Edition a 19,90 euro, The Outer Worlds a 29,90 euro, Disco Elysium a 23,99 euro, Deus Ex: Mankind Divided a 6,89 euro e tanti altri.

Particolarmente imperdibile, inoltre, l'offerta di Prison Architect gratis: basta seguire il link a questo indirizzo e, una volta effettuato il login con il proprio account GOG, far partire il download.