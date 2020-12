Sackboy: A Big Adventure per PS5 e PS4, ecco il trailer con i riconoscimenti

Sackboy: A Big Adventure si mostra nel classico trailer con i riconoscimenti della stampa italiana, che ha decisamente apprezzato il titolo sviluppato da Sumo Digital.

Disponibile per PS5 e PS4, Sackboy: A Big Adventure si distingue per ottime performance su entrambe le console e per la sua capacità di mettere sul tavolo idee sempre fresche e simpatiche.

Nella sua recensione di Sackboy: A Big Adventure, il nostro Umberto Moioli ha scritto: "I molti livelli ripropongono con una buonissima realizzazione tanti spunti differenti, con alcuni interessanti picchi verso l'alto come nel caso degli schemi musicali."

"C'è parecchio da giocare da soli tra livelli da sbloccare, elementi estetici da collezionare e sfide a tempo da completare. E poi ci sono le parti cooperative che permettono di divertirsi in più d'uno, offline ma anche online, dando ai giocatori qualcosa che nella line up di lancio di PS5 altrimenti non ci sarebbe stato."