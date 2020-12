Street Fighter: il cosplay di Chun-Li di moonchild_77 è perfetto

Ultimamente vi stiamo proponendo spesso dei cosplay di Giulia Valieriani, in arte moonchild_77. Un po' perché è italiana, un po' perché propone dei cosplay davvero notevoli, un esplosivo mix tra sensualità e accuratezza. Il fisico scultoreo della modella, oltretutto, la rende perfetta per impersonare molti personaggi dei videogiochi: le donne che siamo abituate ad impersonare, infatti, sono sì bellissime, ma anche forti e muscolose. Come, per esempio, Chun-Li, una delle prime eroine ad essere conosciute a livello globale. La combattente di Street Fighter, infatti, è sia estremamente bella, sia molto forte, grazie alle sue lunghe gambe muscolose.

Per questo moonchild_77 è estremamente adatta a replicare il personaggio: basta il costume giusto e il cosplay è perfetto nelle forme e nei vestiti. Manca solo un passaggio da parrucchiere per replicare la capigliatura della celebre tiratrice scelta cinese e il gioco sarebbe fatto.

Nel caso in cui siate interessati a vedere altri cosplay di moonchild_77, vi consigliamo un androide 18 molto sexy o una Bulma, sempre da Dragon Ball Z.