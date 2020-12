Cyberpunk 2077, Mia Malkova è Ciri: nuove foto per il sexy cosplay esplosivo

Mia Malkova è tornata a vestire i (pochi) panni della sua Ciri in versione Cyberpunk 2077, giusto in tempo per farci gli auguri di Buon Natale. Il suo cosplay è letteralmente esplosivo.

Dopo la prima foto della Ciri di Mia Malkova, ecco altri due scatti molto interessanti: il primo senza CG di contorno, il secondo... be', il secondo parla da sé.

Con i suoi 13 milioni di copie vendute al lancio, Cyberpunk 2077 continuerà senz'altro a far discutere gli appassionati e a ispirare i cosplayer, su questo non c'è dubbio.

La bella Mia ha anche un canale Twitch e nei suoi ultimi video sta portando avanti una partita con The Witcher 3: Wild Hunt, in attesa di passare al nuovo titolo di CD Projekt RED.