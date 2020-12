Hades è il miglior gioco del 2020 per gli utenti di Steam, battuto Half-Life: Alyx

Secondo le valutazioni degli utenti di Steam Hades è il miglior gioco del 2020 con un sontuoso 97,45% di rating. Il sorprendente Factorio, con il suo 97,41% si deve accontentare del secondo posto. Battuto clamorosamente, quindi, l'eccellente Half-Life: Alyx che con "solo" il 96,81% di preferenze si deve accontentare della terza posizione.

Se il successo di Hades non ci sorprende: il gioco di Supergiant Games ha conquistato mezzo mondo e ha insidiato The Last of Us 2 come GOTY di tutto il 2020. Decisamente più inaspettato è il plebiscito per Factorio. Si tratta, infatti, di un gioco di costruzione e creazione di fabbriche automatizzate per la produzione di elementi di complessità crescente all'interno di un mondo infinito 2D. Il gioco ha ricevuto ben 104,609 voti positivi, contro i soli 1155 voti negativi.

Half-Life: Alyx, invece, di voti positivi ne ha ricevuti "soli" 47994, ma ha anche preso 630 voti negativi. In quarta posizione troviamo Helltaker e in quinta The Henry Stickmin Collection.