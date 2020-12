PS5 disponibile per l'acquisto da MediaWorld?

PS5 sembra essere disponibile da MediaWorld in queste ore, con Babbo Natale che evidentemente ha deciso di fare una sorpresa a tutti e rifornire i negozi della celebre catena con la desideratissima console Sony, o quantomeno consentendo agli utenti di prenotare una nuova mandata di unità, ma non è chiaro come stia la situazione al momento.

In base a quanto provato, è effettivamente possibile mettere la console nel carrello ma sembra che non sia possibile concludere l'operazione al checkout, o almeno diverse prove non hanno portato al risultato sperato, dunque l'idea è che si tratti di un errore di sistema o di una piccola mandata già esaurita il cui stato non è ancora aggiornato sul sistema.

Articolo originale:

È probabilmente il caso di affrettarsi perché non sappiamo quante scorte sono disponibili: il modello attualmente presente è quello con lettore ottico, ovvero in grado di far funzionare anche i giochi su disco, probabilmente la più ricercata dal pubblico, al prezzo standard di 499 euro. Tuttavia, non è chiaro per quando potrebbe essere prevista la spedizione, perché difficilmente le scorte sono effettivamente presenti in magazzino, trattandosi di una sorta di prevendita.

A dire il vero non è chiaro quale sia lo stato di disponibilità effettivo di PS5, ma al momento è possibile metterla nel carrello: in certi casi il sistema riporta "non disponibile", in altri casi invece "disponibile", evidentemente si sta ancora assestando o forse c'è di mezzo qualche errore di sistema. A quanto pare è possibile acquistare online e poi ritirare il prodotto direttamente in negozio, oltre alla spedizione a domicilio.

In ogni caso, trovate PS5 sul sito MediaWorld a questo indirizzo , almeno finché rimarrà a disposizione e considerando l'andazzo degli ultimi mesi, c'è probabilmente da affrettarsi, approfittando della distrazione di molti tra regali, panettoni e mega-pranzi di Natale.

Tentare non nuoce, anche se non assicuriamo che l'operazione vada a buon fine, considerando il caos che di solito si genera in questi casi e questa misteriosa disponibilità spuntata proprio per il giorno di Natale, staremo a vedere.