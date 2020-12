I migliori videogiochi da giocare a Natale

Che siate grandi o piccoli, il Natale è sempre il Natale! Momento per stare con tutta la famiglia? Giorni liberi per andare a trovare i suoceri? Nemmeno per sogno: approfittiamone per giocare di più!

Le scuole chiudono i battenti e molti lavoratori incrociano finalmente le braccia per qualche giorno ristoratore al caldo del proprio focolare domestico. É il momento di approfittare di tutto questo tempo libero per non tralasciare la nostra passione preferita. Mai come quest'anno "rischiamo" di avere intere giornate tutte per noi e la nostra famiglia, complice anche l'attuale difficoltà negli spostamenti che impedisce a molti di andare a trovare i parenti più lontani. Una situazione che non avremmo mai immaginato. Ma se c'è una cosa che non cambia mai è che le nostre case si trasformano in una specie di villaggio di Babbo Natale, piene di lucine, ghirlande e pacchi da scartare. Ovviamente sperando che dentro ci sia una Playstation 5 o una Xbox Series X (Nintendo Switch tanto già ce l'avete, lo sappiamo). Tutta questa allegria e briosità ci mettono però voglia di provare videogiochi altrettanto spumeggianti, magari proprio ambientati durante le festività natalizie. Esistono una miriade di titoli che iniziano o si svolgono durante il Natale, o che per l'occasione godono di particolari eventi legati alle celebrazioni, scopriamo insieme quali sono i nostri preferiti!

Shen Mue Forse tanti giovani non l'hanno giocato all'epoca, ed effettivamente sono passati veramente tanti anni dalla sua prima pubblicazione su Sega Dreamcast, ma Shen Mue rimane oltre che un capolavoro imprescindibile della storia dei videogiochi anche uno dei titoli più belli da giocare a Natale. Se ricordate, Shen Mue funzionava con un sistema chiamato Magic Weather ideato direttamente dal leggendario Yu Suzuki che permetteva di ricreare le vere condizioni atmosferiche registrate nella cittadina di Yokosuka tra il 1986 e il 1987, in più randomizzava gli eventi durante la giornata. Seguendo le vere stagioni, inoltre, durante particolari festività queste venivano ricreate all'interno del gioco (un po' come accade in Animal Crossing), Natale compreso. Ed ecco che, ritornando dentro le stradine di Shen Mue, potremmo trovare tutto addobbato e luccicante per le festività. Compreso un Babbo Natale che ci darà dei bizzarri consigli.

Spiderman: Miles Morales Natale a New York parebbe il titolo di un cinepanettone, invece è il setting straordinario del nuovissimo Spiderman: Miles Morales, ambientato in una meravigliosa grande mela innevata e ricca di decorazioni natalizie. Mercatini natalizi, luci a intermittenza e grattacieli schiariti dalla neve donano al gioco un look fortemente caratterizzato dalle festività, un vero piacere per gli occhi. Una bella cut-scene si svolge proprio durante la cena natalizia a casa Morales, dando un tocco di realismo alla storia e ai personaggi.

Hitman: Holiday Hoarders DLC Da New York ci spostiamo in una altra città incredibile, soprattutto sotto Natale: Parigi. La capitale francese tutta addobbata e in festa è stata il setting di Holiday Hoarders di Hitman, DLC uscito praticamente su qualsiasi piattaforma. Canzoni a tema, città imbiancata e un travestimento improbabile da Babbo Natale per infiltrarsi senza farsi notare sono gli ingredienti di questa espansione i cui sviluppatori hanno devoluto gli introiti interamente in beneficienza. Perché a Natale siamo tutti più buoni, anche le software house.

Animal Crossing: New Horizon Animal Crossing: New Horizons è stato senza dubbio il fenomeno dell'anno, un 2020 molto intenso e unico che ha spinto tantissime persone verso i videogiochi e gli appassionati stessi a dedicargli molto più tempo del normale. La perla di Nintendo Switch è uno dei titoli più amati e giocati di sempre, grazie anche a una sua particolarissima caratteristica: segue il tempo e le stagioni. Ma non lo fa come succedeva in Shen Mue, con un suo orologio interno, bensì utilizzando quello reale della console. Ed ecco che allo scoccare di certe date importanti il gioco "si trasforma" arricchendo i suoi contenuti di volta in volta. In questo periodo in Animal Crossing è inverno come nella realtà, e proprio nel periodo natalizio si fanno tutte quelle cose che si farebbero anche a casa nostra: ci scambiamo regali con gli amici, addobbiamo la casa e tanti altri piccoli riti tipicamente festaioli.

The Escapists - Santa's Shakedown Non solo case e strade vengono addobbate e tinte di rosso, ma anche le prigioni. Come succede in una bella espansione a tema natalizio in The Escapist, DLC chiamato Santa's Shakedown. In questa espansione il tema è 100% natalizio, a partire dal meteo con una bella nevicata all'esterno della struttura, gli addobbi nelle parti comuni, alberi di natale, palline, calze rosse appese e travestimenti da renna. Dispiace quasi andarsene, tant'è accogliente e calorosa questa prigione.

Christmas Nights Nel lontano 1996 SEGA volle festeggiare il Natale a modo suo. Rilasciò una sorta di spin-off di NiGHTS into Dreams per la sua console Saturn, sviluppato ovviamente dal Sonic Team di Yuji Naka. Il gioco riprendeva a tutti gli effetti il gameplay dell'originale, ma con due livelli a tema e tracce sonore completamente modificati per l'occasione. Il gioco venne regalato in Giappone e in alcune riviste, inserendolo in bundle con console e giochi Sega Saturn, ma divenne presto una piccola "perla" da inserire nella propria collezione proprio grazie alla sua particolarità di essere stato creato per il Natale 1996 e il fatto che contenesse molti easter egg decisamente simpatici.

World of Warcraft: The Feast of Winter Veil Nessun gioco come World of Warcraft ha saputo creare una sorta di mondo parallelo online tanto vivo e popolato. Come succede nella vita reale, i giocatori di WoW sanno perfettamente che nei suoi territori può accadere veramente di tutto, compresi i festeggiamenti per importanti avvenimenti terreni. Ed è così che in molti si sono ritrovati a ricordare giocatori ormai scomparsi, bere vino e festeggiare il capodanno online, compreso il Natale. Gli sviluppatori hanno dato un nome a questo "festival" di WoW, il Feast of Winter Veil che ha luogo ogni anno, in questo periodo, in svariati luoghi del gioco. C'è veramente di tutto: dal "Greatfather Winter", il Babbo Natale che elargisce quest esclusive natalizie, addobbi, regali e vestiti appositamente messi in-game per le festività. E si può anche cavalcare la slitta con le renne!

Parasite Eve E chi l'ha detto che a Natale bisogna stare tranquilli davanti al caminetto senza che accada nulla di terrificante? Non fu un Natale rilassante e tranquillo quello passato da Aya, poliziotta alle prime armi protagonista di Parasite Eve. Nel 1998 Square faceva uscire uno dei suoi lavori più maturi e innovativi di sempre grazie alla genialità di Hironobu Sakaguchi, la penna dello scrittore Hideaki Senna e i pennelli dell'artista Tetsuya Nomura. Il gioco era ambientato proprio durante le festività natalizie e si apriva con una delle scene più cruente e violente di sempre: l'autocombustione di tutto il pubblico dell'Opera. Parasite Eve era ambientato a New York, che come ben sappiamo durante il Natale riesce a dare il meglio di se con una ambientazione evocativa e incredibilmente ben caratterizzata.