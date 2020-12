Retrospettiva 2014: il rodaggio di PS4 e Xbox One

Il 2014 fu anche l'anno in cui si capì l'inevitabile sorte di Wii U , console che non è mai riuscita a decollare davvero. L'uscita di ottimi giochi come Bayonetta 2 , Super Smash Bros. e Mario Kart 8 , cui dedicheremo una nota finale, non la salvò dall'oblio di vendite sottotono in cui era precipitata. Considerando cosa si diceva all'epoca di Nintendo, con molti che la vedevano prossima al fallimento o in procinto di abbandonare il mercato dell'hardware, viene da sorridere a pensare al successo di Nintendo Switch nel 2020, che risulta essere prima nelle vendite in tutto il mondo, nonché dominatrice assoluta del mercato giapponese, almeno di quello tradizionale, dove ha spazzato via ogni concorrente.

Diciamo che con il senno di poi è possibile affermare che l'errore di Mattrick fu quello di voler forzare l'arrivo di quel futuro che comunque tutti gli operatori del settore sapevano inevitabile, indispettendo i videogiocatori core che, come si sa, sono delle vecchie beghine che faticano enormemente a digerire le novità. Errore che all'epoca costò a Xbox One un avvio lentissimo e tante critiche, nonostante la line up di giochi non fosse certo inferiore a quella di PS4.

Il 2014 fu l'anno di rodaggio di PS4 e Xbox One . Le due console erano appena arrivate sul mercato (ne abbiamo parlato nella retrospettiva del 2013 ) e la posizione di entrambe non era ancora ben definita. Xbox One comunque stava mostrando già le prime crepe, dovute allo sciagurato lancio organizzato da Don Mattrick, la cui filosofia "multimediale" dovrebbe comunque essere leggermente rivalutata a distanza di tanti anni, visto che il mercato ha dimostrato di essere poi andato nella direzione che aveva preconizzato.

Il Gamergate

In termini di fatti, il 2014 del mondo dei videogiochi fu soprattutto l'anno del Gamergate, l'immensa campagna di fango e molestie, sfociata in vera e propria persecuzione, organizzata contro la sviluppatrice indipendente Zoe Quinn (e altre donne dell'industria), accusata di corruzione sessuale di un giornalista videoludico, Nathan Grayson, per ottenere stampa favorevole per il suo nuovo gioco, Depression Quest. Il tutto nacque dal dettagliato racconto dei suoi presunti tradimenti fatto su internet dal suo ex Eron Gjoni, che portarono un nutrito gruppo di videogiocatori a scandagliare la vita della donna alla ricerca di elementi utili a distruggerla... e nel caso non ce ne fossero, a inventarli di sana pianta.

Non potendo dichiarare che l'oggetto del contendere era la Quinn, nonché l'emersione di un femminismo critico verso i contenuti dei videogiochi, incarnato da Anita Sarkeesian, il Gamergate provò ad ampliare il suo focus affermando di lottare per avere una maggiore etica nel giornalismo videoludico, partendo proprio dai fatti che coinvolsero anche Grayson. Peccato che, nonostante le indagini su vasta scala, non emerse alcun articolo scritto dal redattore di Kotaku post relazione con la Quinn. L'unica scoperta fu un vecchio speciale di centinaia di righe dedicato all'evento in cui lui e la Quinn si conobbero, e in cui Depression Quest fu citato per tre righe, come parte del resoconto generale. Quindi non ci furono recensioni estasiate, anteprime genuflesse o articoli dedicati. Purtroppo i gamergater non vollero sentire ragioni e continuarono la loro guerra senza senso, che in buona parte prosegue ancora oggi, pur essendosi allargata, assumendo una matrice più politica e svelando la sua natura di estrema destra (pensate alle polemiche sui leak di The Last of Us 2... la matrice è quella).

Col senno di poi possiamo considerare la Quinn come un semplice casus belli che scatenò un gruppo di persone non in grado di accettare l'evoluzione del mercato dei videogiochi, cioè il suo allargamento a demografie prima ignorate. Se vi interessa approfondire l'argomento, all'epoca gli dedicammo un lungo speciale. Per un approfondimento specifico sul caso della Quinn, vi rimandiamo a un altro resoconto dell'epoca.