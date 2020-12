Tetris Effect: Connected con supporto VR su PC

Tetris Effect: Connected funziona in realtà virtuale su PC, con la patch 1.1.0 disponibile che consente di selezionare la modalità VR per quanto riguarda la piattaforma Windows, come riportato da Enhance.

La nuova versione con multiplayer integrato del gioco arriva dunque in realtà virtuale su PC, con supporto per Steam VR e Oculus VR attraverso il nuovo aggiornamento applicato dagli sviluppatori, in attesa di vedere anche l'eventuale supporto per PlayStation VR ancora non disponibile per quanto riguarda la versione Connected.

Tetris Effect: Connected, d'altra parte, è disponibile per il momento solo su Xbox e PC attraverso il Microsoft Store, con lancio previsto in estate 2021 anche su piattaforme PlayStation. Si tratta di una versione riveduta corretta ed estesa dell'ottima reinterpretazione del Tetris classico da parte di Enhance, che introduce la modalità multiplayer oltre a varie altre aggiunte.

Tra le caratteristiche, per quanto riguarda Xbox Series X troviamo il 4K come risoluzione e i 60 frame al secondo ma ovviamente non il VR su Xbox, visto che la modalità non è ancora supportata dalle console Microsoft, mentre si può trovare già nella versione PC con i vari visori Oculus e Vive.

