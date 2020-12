Epic Games Store: Darkest Dungeon è il gioco gratis PC del 25 dicembre

Buon Natale a tutti! Per festeggiare degnamente questo giorno di festa Epic Games Store ha regalato un nuovo gioco per PC. Oggi, 25 dicembre 2020, il celebre negozio regala Darkest Dungeon, un eccellente gioco di ruolo a turni, che sarà scaricabile senza dover tirare fuori un quattrino da adesso fino a domani alle ore 16:59.

Forse non l'esperienza più natalizia possibile, visto il tono cupo e la difficoltà, ma senza dubbio uno dei giochi più validi contenuti all'interno della lista dei giochi gratis che sarà regalata dall'Epic Games Store.

Per poter riscattare Darkest Dungeon gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Darkest Dungeon. Emanuele Gregori dice che "se siete amanti dei giochi di ruolo a turni vecchio stampo non fatevelo scappare, potreste provare qualcosa che non vi aspettavate nemmeno lontanamente."

Si tratta, infatti, di un gioco longevo e divertente, lontano dalla frustrazione con tante classi e tanti approcci differenti alla battaglia. Lo scaricherete?