Cyberpunk 2077: servono meno di 10 minuti per fare sesso a Night City

In un gioco dai contenuti di Cyberpunk 2077 non ci stupiamo che gli speedrunner si stiano sfidando sulle cose più assurde. Per esempio su chi fa sesso per primo a Night City. Una sfida piuttosto veloce, dato che sono bastati meno di 10 minuti al finlandese Catalyzrt per timbrare in questa distopica città.

A dire la verità il risultato ufficiale sarebbe di 10 minuti e 26 secondi, ma nel calcolo sono compresi i caricamenti, comunque presenti anche nella versione PC del gioco di CD Projekt RED. Senza il cronometro si è fermato a 9 minuti e 54 secondi, che al momento rappresenta il record del mondo. Per ottenere questo risultato non basta andare semplicemente dalla prima professionista che batte le strade della città, ma bisogna usare in tutto e per tutto delle skill da speedrunner, fondamentali per terminare i combattimenti velocemente e correre il più velocemente possibile.

In quarta posizione, con 14 minuti e 34 secondi c'è il canadese Banks, il primo a non usare una versione PC. In questo caso si tratta della versione per Google Stadia, probabilmente la migliore se escludiamo quelle PC fatta girare su PC di fascia alta. Anche dopo l'arrivo della patch 1.06 di Cyberpunk 2077: l'avete vista in azione?

Nel caso un cui vogliate vedere come fare per far perdere a V la sua verginità videoludica, basta guardare il video del record mondiale che vi proponiamo di seguito: