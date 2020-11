Tetris Effect: Connected, la recensione: un atteso ritorno ora anche in multiplayer

In questa recensione di Tetris Effect: Connected riprendiamo il discorso lasciato in sospeso due anni fa esatti, quando uscì Tetris Connect su PlayStation 4, successivamente approdato anche su PC. Si trattava di un gioco nato da un mix assolutamente esplosivo: la formula di uno dei videogiochi che hanno fatto la storia del medium rivista attraverso gli occhi di Tetsuya Mizuguchi, genio visionario creatore di Space Channel 5, Rez, Child of Eden e Lumines. Il risultato fu una ventata di aria fresca nel genere dei puzzle game, un connubio tra vecchissimo e nuovissimo che riuscì non solo a convincere, ma per certi versi a stupire e, ovviamente, a tenere incollati per ore ed ore milioni di giocatori allo schermo.

Al tempo, tra i pochi difetti che riscontrammo in Tetris Effect, avevamo segnalato come la mancanza di una modalità multiplayer fosse effettivamente un peccato: a posteriori non sembra essersi trattato di una critica del tutto infondata, perché oggi quello stesso prodotto torna sul mercato arricchito proprio di quella componente multigiocatore tanto desiderata. Tetris Effect: Connected, questo il nome della nuova versione, si presenta come gioco di lancio per Xbox Series X/S, incluso anche in Game Pass. In aggiunta, è già disponibile anche su PC e lo sarà per chi possiede già la versione precedente su Epic Game Store, Oculus Quest e PlayStation 4 tramite aggiornamento gratuito che arriverà però solo nel corso della prossima estate.