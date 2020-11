Marvel's Spider-Man: Miles Morales, recensione: torniamo a volteggiare a Manhattan

Miles Morales è Spider-Man, ma non è Peter Parker. È una differenza sottile, un concetto essenziale su cui Insomniac Games costruisce l'intero impianto narrativo di Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Avendo già raccontato le origini di Miles nell'episodio per PlayStation 4 , i primissimi minuti di questo pseudo-seguito sintetizzano rapidamente il carattere del nuovo protagonista, le sue passioni, ma anche il contesto in cui vive e i pregiudizi che dovrà affrontare quando indossa il costume da ragno. Trasferitosi da poco nel quartiere di Harlem, Miles è pronto ad aiutare i suoi vicini, a fare nuove conoscenze nella sua comunità, e ha ereditato dalla madre un forte senso civico. Oltre a essere più espansivo, Miles è anche più stiloso di Peter, ama ascoltare musica hip pop, veste di marca e adora la street art che colora le vie di "El Barrio". L'emozione e il senso di smarrimento di vivere in una nuova area della città durano tuttavia pochi secondi, perché - esattamente come nell'incipit del primo Marvel's Spider-Man - il dovere chiama (letteralmente) ed è tempo di indossare il costume da supereroe. Per la recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales torniamo così a oscillare tra i grattacieli di una New York che, stavolta su PlayStation 5, non è mai stata così bella.

C'è un nuovo ragno in città

Miles non è Peter, dicevamo. Eppure Spider-Man: Miles Morales ci fa rivivere quella maturazione del protagonista che è mancata nel primo episodio. Su PS4 abbiamo infatti conosciuto un Peter Parker già scafato, disinvolto, che ha confidenza coi suoi poteri e conosce bene la responsabilità di essere Spider-Man. Miles è invece un Uomo Ragno alle prime armi, un eroe impulsivo, che solo adesso sta scoprendo le sue abilità e ancora non ha ben chiaro quale sia il peso di essere il guardiano di New York. Specialmente quando l'eroe preferito della città decide di prendersi una vacanza. "Il ragazzino", lo chiamano gli abitanti che popolano le strade di Manhattan, non solo perché sembra chiaramente più giovane dell'originale, ma perché ha una tendenza a causare più danni di quanti ne risolve. Gli animatori di Insomniac hanno fatto un lavoro eccellente per comunicare l'inesperienza di Miles: il suo oscillare tra i palazzi della città è sgraziato, spericolato, sembra continuamente perdere l'equilibrio, pur mantenendo quel senso di fluidità, velocità e dinamismo che ha reso la New York di Marvel's Spider-Man uno degli open world più divertenti da attraversare in un videogioco.

Nelle fasi iniziali Miles si sforza in tutti i modi a essere un emulo di Peter, e questo, noi che giochiamo, lo percepiamo nell'enorme senso di déjà vu: dal tutorial - un copia-incolla dall'episodio precedente - al sistema di combattimento che, a terra come in aria, si basa sulle stesse e riuscite fondamenta dell'originale. Anche il costume che Miles indossa all'inizio dell'avventura porta i colori del primo Spider-Man, dando la falsa impressione di trovarsi davanti a un nuovo DLC più che a un episodio inedito.

È solo quando entra in gioco il potere venom che le cose iniziano a cambiare: il protagonista scopre di poter padroneggiare scariche bioelettriche, utilizzarle in combattimento o per spostarsi, e sia per lui che per il giocatore inizia un percorso che lo porterà a diventare uno Spider-Man con una sua identità. Il potere venom non si limita a incrementare la potenza dei colpi di Miles, ma introduce nuovi attacchi, tecniche e abilità che possono combinarsi tra loro, prolungare catene di colpi, permettono di spostarsi in un lampo da un punto all'altro, ma soprattutto consentono di tenere a bada più nemici contemporaneamente, laddove l'approccio del vecchio Spidey era più orientato all'uno contro uno. Il risultato è un sistema di combattimento che non solo risulta più completo, ma anche più dirompente e stimolante.

L'altra abilità con cui Miles si distingue da Peter è nella capacità di occultarsi, diventando praticamente invisibile per una manciata di secondi e potendo così eliminare degli avversari in maniera furtiva o darsela a gambe se si trova in difficoltà. L'occultamento rende l'approccio stealth più "intimo", permette di avvicinarsi di più ai nemici e prendersi rischi maggiori, ma allo stesso tempo introduce un senso d'urgenza, poiché il tempo di mimetizzazione si riduce quando si attacca. Via via che si potenziano le diverse tecniche e si scala l'albero delle abilità, si sbloccano colpi ad area più devastanti, l'occultamento dura di più e le cariche del potere venom aumentano, ma per evitare che l'esperienza diventi troppo semplice Insomniac ha introdotto nuovi nemici e nuove armi pensate proprio per neutralizzare i poteri di Miles.

A sottolineare il passaggio del tempo, alcuni cantieri del primo Spider-Man sono ora degli edifici completi

Col tempo le animazioni del protagonista si fanno più convinte, sicure ed esplosive, gli abitanti di New York cominciano a commentare le sue azioni, che vengono riportate dal solito Daily Bugle di J. Jonah Jameson ma anche dal podcast underground Danikast. Questa presa di coscienza da parte del protagonista si esaurisce però nella prima metà del gioco, perché superati i pregiudizi delle persone e passata la sindrome dello spider-impostore, Miles si ritrova ad affrontare una storia decisamente più familiare (e famigliare), con alcuni personaggi riusciti e un paio di sequenze parecchio emozionanti, ma che in generale non ha il respiro e la forza impetuosa del primo Spider-Man. Il motivo è dovuto in parte a un problema che accomuna tutti i giochi supereroistici: basta conoscere un minimo l'universo di partenza, i suoi personaggi e i suoi villain, ed ecco che quelli che dovrebbero essere clamorosi colpi di scena perdono del tutto la loro forza. A Insomniac va tuttavia riconosciuto il tentativo di ripensare e riproporre la figura di Tinkerer (il Riparatore), senza dubbio l'avversario meglio definito e più interessante di questo episodio. Sfortunatamente, anche per demerito degli altri. Oltre a essere pochi e telefonati, infatti, i principali boss di Marvel's Spider-Man: Miles Morales raramente danno vita a combattimenti memorabili e davvero entusiasmanti, mettendo ogni tanto alla prova le abilità di Miles ma senza mai spingerle all'estremo come fatto - ad esempio - da Vulture ed Electro nel primo Spider-Man.