PS5, niente quick resume come su Xbox Series X: si può riprendere un solo gioco

PS5 non avrà un quick resume come quello di Xbox Series X e Series S. Si potrà sospendere un singolo gioco alla volta e si potrà riprendere la partita dal punto raggiunto senza riavviare l'applicazione, ma quando si spegnerà la console i dati immagazzinati andranno persi e riavviandola si dovranno utilizzare i salvataggi normali per continuare.

Molti speravano che Sony avesse implementato in PS5 qualcosa di simile al Quick Resume di Xbox Series X e Series S, che consente di sospendere più giochi e di riprenderli quando si vuole, anche dopo aver staccato e riattaccato la console alla corrente.

Sicuramente è una funzione senza la quale si può tranquillamente vivere, anche perché lo si è fatto benissimo fino a oggi, ma è anche una bella comodità. Comunque sia almeno un gioco alla volta sarà supportato, quindi su PS5 non bisognerà rinunciarci completamente.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020. In altri territori arriverà il 12 novembre 2020.