Xbox Series X: il quick resume funziona anche dopo aver staccato la presa di corrente

Il quick resume di Xbox Series X funziona anche dopo aver staccato la presa di corrente. Naturalmente per usarlo dovete riattaccare la console alla rete elettrica, ma si tratta comunque di un'ottima notizia che rende ancora più interessante questa splendida funzione.

Come saprete, il quick resume consente di saltare in quasi tempo reale da un gioco all'altro, progredendo in quello che si preferisce, quando si vuole. Volete correre una gara in un Forza e poi mettervi ad ammazzare qualche Covenant? Potete farlo nel giro di pochi secondi. Ora abbiamo appreso che questa funzione è realizzata con una tale cura che è possibile anche staccare la console dalla corrente e non perdere alcun progresso fatto.

Teoricamente potete giocare in un casa, staccare la console, portarla in un'altra casa e continuare a giocare esattamente da dove eravate arrivati (scenario nemmeno troppo assurdo, pensate a quando si va in vacanza...). Cosa c'è di più next-gen?

Intanto che siamo qui ad attendere la data di lancio di Xbox Series X e Series S, guardiamo le foto delle scatole della console stoccate in magazzino.