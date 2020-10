The Falconeer per Xbox Series x: un nuovo video mostra un'ora di gameplay

Wired Productions ha mostrato The Falconeer, attesissimo gioco per Xbox Series X e Series S (ma anche per PC e Xbox One), in uno streaming di circa un'ora, in cui è stato mostrato in modo diffuso il suo peculiare gameplay.

Se avete The Falconeer sulla lista dei desideri, questo è un ottimo modo per conoscerlo un po' meglio e farvi un'idea definitiva sulla qualità del gioco, un indie davvero interessante.

Se volete più informazioni, leggete il nostro recente provato di The Falconeer in cui abbiamo scritto:

Già di partenza consideravamo The Falconeer come un titolo promettente, ma dopo averlo provato per qualche ora il nostro giudizio si è modificato in meglio. Impossibile non rimanere sconcertati dal sapere che tutto questo è stato realizzato da una sola persona. Alcune furbizie ci sono, naturalmente, ma le avevamo messe in conto e verificheremo con la versione finale quanto siano compromettenti. Intanto non vediamo l'ora di tornare a combattere nei cieli del gioco di Tomas Sala, per cercare di arrivare alla fine dell'avventura.