PS5, gli accessori saranno acquistabili a partire dal 12 novembre nel Regno Unito

Nel Regno Unito gli accessori di PS5 saranno acquistabili in anticipo, cioè a partire dal 12 novembre 2020. Stiamo parlando di una settimana prima del lancio della console. La stessa sorte toccherà anche ai giochi, che saranno lanciati in contemporanea con le edizioni USA.

Considerando che i giochi saranno lanciati in anticipo anche qui in Italia, la possibilità che lo stesso accada anche agli accessori è davvero elevata. Sostanzialmente, per adesso solo in UK, si potrà acquistare un DualSense e alcuni giochi fingendo per una settimana di giocarci davanti a uno schermo nero.

Ma non solo, intanto che si aspetta la console si potranno portare a casa anche la webcam ufficiale, il telecomando e le cuffie 3D. Da notare che Amazon UK riporta ancora il 19 novembre come data di lancio di tutti gli accessori, segno che c'è parecchia confusione nell'aria.

Tra i giochi di lancio di PS5 acquistabili in anticipo ci saranno Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure e il remake di Demon's Souls.