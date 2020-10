Xbox Series X: una foto mostra le console in magazzino, pronte al lancio

Xbox Series X è pronta ad arrivare sul mercato, come dimostra una foto reale scattata all'interno di un magazzino che ritrae varie console, tutte opportunamente confezionate, pronte ad essere spedite nei negozi.

D'altra parte, che Xbox Series X sia prossima ad essere commercializzata lo ha dimostrato anche il primo video unboxing trapelato online, assolutamente non ufficiale ma che ha mostrato la prima apertura di una confezione da parte di uno youtuber, cosa possibile solo con una console praticamente pronta ad uscire.

Manca ancora un mese all'uscita di Xbox Series X, fissata per il 10 novembre 2020, ma è evidente che Microsoft abbia iniziato i preparativi per tempo, inviando una buona scorta iniziale di console almeno per alcuni rivenditori.

Non sappiamo dove sia stata scattata la foto in questione e dunque a quali negozi o in quale area geografica siano previste queste Xbox Series X, ma vederle in un assortimento così abbondante fa ben sperare sulla sua disponibilità al day one, anche se probabilmente andranno facilmente esaurite già con i preorder effettuati in precedenza.

Come abbiamo visto, le prenotazioni si sono infatti concluse quasi subito con un soldout totale di Xbox Series X in particolare, mentre Series S sembra sia stata scelta da una minore quantità di utenti, ma la cosa potrebbe derivare anche dalla diversa disponibilità tra i due modelli.

Si tratterà dunque di vedere anche la frequenza con cui Microsoft fornirà ulteriori mandate di console subito dopo il lancio, per capire quale potrà essere la disponibilità effettiva di Xbox Series X e Series S in questo primo periodo. In ogni caso, ci aspettano ancora varie novità al riguardo, con l'ultimo mese che sarà ricco di attività e contenuti per Microsoft.