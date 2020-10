FIFA 21 primo nella classifica UK, ma le vendite fisiche calano del 42%

FIFA 21 ha fatto il proprio debutto in prima posizione nella classifica UK, anche se le vendite del gioco in formato fisico hanno fatto segnare un preoccupante calo del 42% rispetto alla precedente edizione.

Come indicato nella nostra recensione di FIFA 21, lo sportivo di Electronic Arts introduce alcune interessanti novità, pur senza rivoluzionare l'esperienza, ponendosi dunque come un ottimo episodio per gli appassionati della serie.

Il calo potrebbe dunque significare che molti utenti stanno aspettando l'uscita di PS5 e Xbox Series X per passare direttamente alla versione next-gen di FIFA 21 e godere dunque dei miglioramenti tecnici apportati.

Classifica UK, settimana dal 5 all'11 ottobre 2020