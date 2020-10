Among Us, aggiornamento di ottobre: vediamo alcuni cambiamenti al gioco

Among Us si è aggiornato durante lo scorso fine settimana con quello che può essere definito genericamente l'aggiornamento di ottobre, su cui c'è ancora fitto mistero ma alcuni dettagli sembrano essere emersi soprattutto grazie al lavoro di analisi effettuato dalla community.

Innersloth, stranamente, non ha diffuso alcuna informazione precisa su questa patch andata in scena nelle ore scorse, dunque non è chiaro quali cambiamenti siano stati apportati al gioco, ma alcune variazioni sono state rilevate già nei primi giorni di utilizzo dopo l'aggiornamento in questione.

In mancanza di un changelog ufficiale, dunque, ci affidiamo a quanto è stato analizzato dalla community più attenta per dedurre alcuni cambiamenti applicati al gameplay e ai sistemi di gioco. Una nuova introduzione è data dalla possibilità di effettuare una votazione anonima: l'opzione può essere effettuata tra le opzioni di gioco e cancella il riferimento agli autori dei voti, dunque non si vedrà più, con tale opzione attivata, quali giocatori hanno votato contro chi.

Altre opzioni sono state aggiunte alla visualizzazione della task bar: la barra che mostra le varie attività da portare avanti poteva essere tenuta sempre visibile o tolta e richiamata alla pressione di un tasto, ma le nuove opzioni hanno aggiunto anche la possibilità di utilizzare "Meetings" e "Never", ovvero di farla comparire durante i meeting con gli altri giocatori oppure mai.

Infine, un'altra opzione aggiunta è quella per i daltonici: questa modifica in particolare l'attività legata ai cavi elettrici da collegare, modificandone parzialmente la visualizzazione cromatica in modo da non inficiarne l'utilizzo per chi ha problemi di distinzione dei colori.

Si tratta ancora di un aggiornamento di dimensioni non enormi, dunque non è questo quello a cui gli sviluppatori si riferivano quando hanno promesso di modificare la parte più noiosa del gioco. Per saperne di più sul titolo in questione, vi rimandiamo alla recensione di Among Us.