PUBG, Stagione 9: il teaser trailer ci invita a scoprire la mappa di Paramo

La Stagione 9 di PUBG ci invita a scoprire la mappa di Paramo, protagonista dell'interessante teaser trailer cinematico realizzato da PUBG Corp.

Capace di totalizzare vendite per svariate decine di milioni di copie, PUBG rinnova dunque la propria ambientazione con uno scenario che sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC e dal 29 ottobre su PS4 e Xbox One, in concomitanza appunto con l'inizio della Stagione 9.

Com'è possibile vedere nel video, la sesta mappa di PlayerUnknown's Battlegrounds è a dir poco insidiosa, un'isola vulcanica che minaccia costantemente i giocatori mentre si scontrano nella tradizionale battle royale.

Non è tutto: si tratta di una mappa dinamica, che cambia volto in continuazione proponendo quattro differenti versioni, ognuna caratterizzata da peculiarità che andranno a influenzare i match.