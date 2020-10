Resident Evil Village su PS5 e PS4 compare in vendita, con prezzo più alto su next gen

Resident Evil Village è comparso presso il noto rivenditore Play-Asia in doppia versione, sia su PS5 che su PS4, dunque confermando le voci che lo vogliono cross-gen e con prezzo più alto su next gen rispetto alla console di generazione attuale.

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio al momento, perché non possiamo prendere la semplice introduzione nel listino del rivenditore come prova solida, ma è interessante perché sarebbe una prima conferma del fatto che Resident Evil Village uscirà anche su PS4 e Xbox One, ovvero come cross-gen, cosa che era stata fatta trapelare dal noto insider Dusk Golem e poi menzionata anche da Capcom ma senza ancora una conferma ufficiale.

Da notare anche che il gioco presenta due prezzi ben differenti tra PS4 e PS5, a confermare la tendenza ormai nota per la next gen: la versione PS5 costa infatti 69,99 dollari, che ufficialmente dovrebbero essere convertiti in ben 79,99 euro (anche se Play-Asia effettua una conversione diretta del prezzo, traducendolo ottimisticamente in 63 euro), mentre la versione PS4 si trova al prezzo standard di 59,99 dollari.

La differenza di prezzo è ormai cosa nota, anche se non è abbracciata in maniera ufficiale da tutta l'industria. Evidentemente, se questi prezzi venissero confermati, ci sarebbe la conferma che anche Capcom ha intenzione di seguire tale politica, ma prima di tutto c'è da capire se davvero Resident Evil Village sia destinato ad essere un gioco cross-gen.

Nel frattempo, il gioco di fatto non è stato mostrato da Capcom nel corso del TGS 2020 ma qualche dettaglio dallo streaming "al buio" è comunque emerso, a confermare quanto il titolo sia decisamente interessante, in attesa anche di conoscerne la data di uscita precisa.