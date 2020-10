Among Us, gli sviluppatori promettono di modificare la parte più noiosa del gioco

Among Us rappresenta una delle tante sorprese di questo 2020: un titolo che risale al 2018, e che all'improvviso è tornato ad imporsi all'attenzione del pubblico ("di moda", potremmo dire) grazie agli streamer. Anche in virtù di questi numeri da record, gli sviluppatori hanno deciso di investirvi nuove risorse, modificando per esempio la parte più noiosa del gioco.



Il team di InnerSloth ha fatto una vera e propria promessa ai giocatori, e cioè quella di modificare la parte più noiosa delle partite di Among Us. Probabilmente - se avete già giocato a questo piccolo ma curioso titolo - avrete già capito di cosa si tratta: cioè di quando un giocatore viene eliminato, onesto od impostore che sia. A quel punto per lui la partita è sostanzialmente finita, e non può fare altro che dedicarsi a qualche mansione senza scopi particolari come fantasma, attendendo l'inizio della prossima avventura nello spazio.



"Vogliamo rendere l'essere fantasmi più divertente" ha dichiarato Bromander (uno degli sviluppatori) durante uno stream dedicato ad Among Us, "se vieni eliminato per primo, fa schifo. Il tuo gioco diventa noioso. Se riuscissimo invece ad escogitare qualcosa per rendere più interessante l'essere il primo giocatore eliminato, o magari per tutti i fantasmi..."



Qualcuno ha suggerito di aggiungere la possibilità, per i fantasmi, di tornare in vita: questa meccanica è subito stata respinta dagli sviluppatori, che con educazione hanno fatto notare come quel giocatore conoscerebbe il nome esatto dell'assassino. "Bilanciare questa meccanica è la parte più difficile" ha detto Willard, un altro degli sviluppatori, "Ci abbiamo pensato a lungo, circa il rendere i fantasmi una sorta di Angeli Guardiani o qualcosa del genere, ma è un aspetto difficile, ci stiamo decisamente ragionando su".



La meccanica degli Angeli Guardiani, sui quali InnerSloth non si è pronunciata troppo, servirebbe a garantire un aiuto ai giocatori ancora in vita da parte di quelli eliminati (e che non erano ovviamente impostori). Ma i lavori sono ancora in corso: terremo d'occhio la situazione. Intanto perché non recuperate la nostra recensione di Among Us?