Call of Duty: Black Ops Cold War, beta su PS4 Pro vicina ai settaggi massimi PC

La beta di Call of Duty: Black Ops Cold War gira su PS4 Pro con una grafica sorprendentemente vicina rispetto ai settaggi massimi PC, il che dimostra l'ottimo lavoro compiuto da Treyarch.

Come sappiamo, la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War comincerà in anticipo su PS4 ed è proprio sulla console Sony che la redazione inglese ha effettuato i primi test, rilevando un comparto tecnico eccellente.

In termini di risoluzione, effettistica e consistenza del frame rate, infatti, il nuovo episodio della serie Activision funziona già molto bene su PlayStation 4 Pro, anche se parliamo di una versione del gioco ancora non definitiva.

Certo, proprio il fatto che si tratta di una beta mette in evidenza anche alcuni problemi, come un caricamento delle texture non sempre puntuale e il rischio di ritrovarsi di fronte trame pixellose mentre si esplora una mappa.

Inconvenienti che comunque verranno certamente risolti da qui al lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War, fissato al 13 novembre.