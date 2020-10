PS5, Limited Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales immaginata da Snoreyn

PS5 sarà disponibile con una Limited Edition ispirata a Marvel's Spider-Man: Miles Morales? Non è dato saperlo, ma il talentuoso designer italiano Snoreyn ha provato a immaginarla per il sito olandese Let's Go Digital, ed ecco il risultato.

Giuseppe "Snoreyn" Spinelli non è nuovo alla realizzazione di concept di PlayStation 5, anzi bisogna ricordare che prima del reveal del design ufficiale della console Sony la sua personale versione della piattaforma next-gen è stata in assoluto fra le più apprezzate.

In questo caso l'estetica utilizzata per il render è naturalmente quella reale di PS5, impreziosita però di tanti particolari. In primo luogo il nero come colore di base e il rosso per LED e interni, a richiamare le tonalità del costume da Spider-Man di Miles Morales.

In secondo luogo il grosso ragno scarlatto a rilievo sul lato della console, da cui fuoriescono le immancabili ragnatele con effetto lucido a tre tonalità, e le personalizzazioni che trovano posto anche sul controller DualSense.

Snoreyn ha realizzato finanche un trailer per questa sua ultima creazione: potete vederlo in calce, dopo altre due immagini della sua PS5 Limited Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.