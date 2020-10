PlayStation Store, offerte del 6 ottobre 2020

Su PlayStation Store le offerte non si fermano mai, e così ecco una nuova promozione valida fino al 15 ottobre: I Giochi di una Generazione. Si tratta di una selezione di grandi titoli per PS4 che potremo acquistare a prezzi scontati fino al 70%! Dalle suggestive atmosfere di Ghost of Tsushima alle spettacolari gare di F1 2020, dalle battute di caccia di Monster Hunter: World ai frenetici scontri a fuoco di Borderlands 3, vediamo una sintesi degli affari che non dovreste perdervi.

Ghost of Tsushima Primo sconto in assoluto per Ghost of Tsushima (55,29 euro anziché 69,99), lo straordinario action adventure di Suckerpunch che ci proietta nel Giappone medievale e, in particolare, sull'isola di Tsushima ai tempi della prima invasione mongola. Nei panni di Jin Sakai, un samurai costretto a trasformarsi in uno Spettro per vendicare la sua gente, dovremo respingere l'esercito nemico e liberare la nostra terra. Con un'ampia e suggestiva ambientazione open world a nostra disposizione, potremo far crescere le capacità di Jin man mano che affrontiamo i soldati mongoli, cimentarci con missioni secondarie di salvataggio e scoprire tutte le sfumature di un sistema di combattimento originale e convincente.

F1 2020 Anche per F1 2020 (41,99 euro anziché 69,99) è la prima offerta di sempre: una gran bella spinta per tutti gli appassionati di corse che, per un motivo o per l'altro, avevano rimandato l'acquisto del gioco. In questa nuova edizione, Codemasters ha puntato forte sui contenuti introducendo la modalità La Mia Squadra: una carriera personalizzata con tante sfaccettature strategiche e gestionali. Per il resto, l'esperienza garantisce anche stavolta la miglior rappresentazione possibile delle gare di Formula 1 e Formula 2, coinvolgendoci in una serie di eventi veloci o interi campionati, nonché con la sostanza della carriera tradizionale e le immancabili modalità multiplayer online, accompagnando il tutto con una grafica fluidissima e molto dettagliata.

Monster Hunter: World (14,99 euro anziché 19,99) è l'ultimo capitolo della serie targata Capcom, capace di riscuotere finora un enorme successo e finito di diritto nella linea PlayStation Hits. Non è la prima volta che il gioco viene proposto a questa cifra, ma non è mai sceso più di così: se volete finalmente avventurarvi nel suo mondo, è la vostra occasione. Rispetto ai classici episodi di Monster Hunter, troviamo in questo caso un inedito approccio open world che rende l'esplorazione degli scenari molto più immediata e coinvolgente, nonché un gameplay dinamico e velocizzato, che smussa per molti versi la legnosità tipica del genere, il tutto impreziosito dalla presenza di centinaia di armi e oggetti da raccogliere o fabbricare.

Star Wars Jedi: Fallen Order Senza dubbio uno dei migliori tie-in di sempre dedicati alla saga sci-fi per eccellenza, Star Wars Jedi: Fallen Order (34,99 euro anziché 69,99) è disponibile su PlayStation Store esattamente a metà prezzo grazie alle nuove offerte. Probabilmente in futuro questa somma verrà ulteriormente ridotta, ma per il momento si tratta di un ottimo stimolo all'acquisto, considerata anche la qualità del gioco. Action adventure con contaminazioni in stile soulslike, il titolo sviluppato da Respawn Entertainment ci mette nei panni di Cal Kestis, un Padawan sopravvissuto al massacro dei Jedi e rifugiatosi su di un pianeta remoto, che un giorno viene individuato dalle forze dell'Impero e decide di collaborare con alcuni membri della Resistenza per ripristinare l'Ordine distrutto anni prima da Darth Vader.