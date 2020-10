Xbox Series X, il primo unboxing in video a un mese dall'uscita

Xbox Series X è evidentemente già pronta ad arrivare sul mercato, tanto che è già presente su YouTube un primo unboxing assolutamente non ufficiale ma decisamente reale, in base a quanto è possibile vedere nel video riportato qui sopra.

La confezione della console viene aperta da Willy Crow, youtuber che evidentemente ha avuto accesso a una Xbox Series X a un mese di distanza dalla sua uscita sul mercato, non si sa bene in base a quale aggancio. Considerando la tempistica e i possibili NDA collegati, c'è la possibilità che il video venga rimosso, dunque guardatelo finché dura.

L'elegante scatola di Xbox Series X si apre a rivelare subito il blocco della console e i vari accessori come il cavo HDMI e quello di alimentazione. È possibile vedere chiaramente anche il nuovo controller corredato da pile incluse nella confezione, come da tradizione.

Xbox Series X è poi racchiusa all'interno di una sorta di ulteriore confezione interna, una scatola a prisma da aprire per svelare dunque la macchina all'interno.

Da notare che su questa scatola interna è presente una fascetta con il motto "Power you Dreams" che fa da slogan promozionale per la console, come abbiamo visto anche nel recente trailer di presentazione pubblicitario. A dire il vero, l'unboxing in questione non viene svolto con particolare entusiasmo, forse a causa di una certa mancanza di esperienza nell'ambito da parte dello youtuber in questione, in ogni caso è praticamente il primo in assoluto per Xbox Series X, a un mese di distanza dall'uscita ufficiale sul mercato prevista per il 10 novembre 2020.

Ci saranno comunque parecchie novità in arrivo in questo periodo, considerando che Microsoft ha già comunicato che l'ultimo mese sarà ricco di attività e contenuti.