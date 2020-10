WindTre, WinDay: tutti i premi e le iniziative della settimana del 12 ottobre 2020

Anche nella settimana del 12 ottobre 2020 (e quindi fino al prossimo 18 ottobre 2020) torna l'appuntamento con il WinDay di WindTre. Si tratta, come ormai avrete ampiamente imparato, del programma fedeltà dell'operatore storico italiano. Vediamo dunque tutte le iniziative e i premi dei prossimi giorni.



Già da oggi, lunedì 12 ottobre 2020, sarà possibile ottenere i primi sconti di rilievo: un 20% su Kiehl's, per esempio, valido entro e non oltre il 22 ottobre 2020 su una spesa minima di 25 euro. Potrete acquistare prodotti per il viso, corpo e capelli. Oppure otterrete un buono sconto di 5 euro valido sul Penny Market (anche qui la spesa minima è di 25 euro, e serve la PENNY CARD).



Si continuerà con nuovi premi anche domani, martedì 13 ottobre 2020, quando arriveranno gli sconti sul Crazy Store di WindTre. L'e-commerce personale dell'operatore arancione è sempre aperto, ma solo il martedì arrivano i super sconti su certe categorie di prodotti: vale la pena dare un'occhiata.



Mercoledì 14 ottobre 2020 sarà invece il turno dell'Instant Win, un concorso che vi permetterà (in caso di enorme fortuna) di vincere immediatamente un Galaxy Book S Pro e un Galaxy TAB S7 LTE WiFi.



Il quiz del WinDay si terrà come da copione giovedì 15 ottobre 2020: ad aspettarvi vi saranno 3000 euro in ricariche e sconti in fattura, basterà rispondere correttamente a tutte le domande a risposta multipla. Infine, il fine settimana sarà come sempre all'insegna del cinema: "WinCinema in streaming a casa tua" permetterà di ottenere un film gratis in streaming, da scegliere su una selezione di titoli.