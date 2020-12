Epic Games Store: Torchlight II è il gioco gratis PC del 30 dicembre 2020

Prosegue anche oggi 30 dicembre 2020 l'evento natalizio dell'Epic Games Store, con un altro gioco gratis riscattabile da tutti: Torchlight II. Come sempre, potete riscattarlo per le prossime 24 ore, ossia fino alle 16:59:59 di domani, quando arriverà il suo successore.

Come già ricordato, se volete avere un'idea di quali giochi sono stati regalati fino a oggi e quali saranno dati nei prossimi giorni, online è spuntata la lista dei giochi gratis per PC di Natale 2020 dell'Epic Games Store. Finora l'elenco si è rivelato affidabile, quindi leggetelo solo se non temete di rovinarvi la sorpresa.

Per poter riscattare Torchlight II gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Il premiato GdR d'azione è tornato, più grande e migliore che mai! Torchlight II è pieno fino all'orlo di livelli, nemici e bottino a generazione casuale. Con tutto il gusto e l'entusiasmo dell'originale, Torchlight II espande il mondo e aggiunge le funzioni più richieste dai giocatori, tra cui il multigiocatore online e su LAN. Ancora una volta, il destino del mondo è nelle tue mani. Caratteristiche principali

PERSONAGGI

Con quattro classi tra cui scegliere, avrai una varietà di stili di gioco a portata di mano. Tutte le classi possono essere maschio o femmina, con elementi estetici personalizzati e look per far risaltare il tuo eroe tra tutti.

MULTIGIOCATORE

Gioca in co-op con gli amici via LAN o su Internet gratis. Con il nostro servizio di matchmaking puoi connetterti e giocare con persone di tutto il mondo.

OPEN-WORLD

Esplora il vasto mondo e le tante città principali di Vilderan. Combatti sotto la pioggia e la neve, di giorno o di notte. La generazione casuale dei livelli garantisce nuovi layout, percorsi, bottino e mostri a ogni partita.

SUPPORTO PER MOD

Torchlight II supporta Steam Workshop, per la sottoscrizione e sincronizzazione automatica dei mod. Scegli tra più di mille mod e plasma il gioco secondo la tua volontà. Oppure usa GUTS, l'editor di Torchlight II, per creare e condividere la tua opera con tutto il mondo!

NUOVA PARTITA +

In Nuova partita +, la partita non è finita finché non sei tu a dirlo. Una volta completata la trama principale di Torchlight II, potrai ricominciarla con lo stesso personaggio e affrontare una sfida molto più difficile. Manterrai tutte le abilità, l'oro e gli oggetti che hai conquistato con tanta fatica!

MASCOTTE E PESCA

Queste funzioni tanto apprezzate ritornano anche in Torchlight II, e sono ancora meglio: più scelte, effetti migliori, e la tua mascotte tornerà in città al posto tuo per vendere il bottino.

Come sempre faremo finta di non conoscere quale sarà il gioco gratuito di domani, anche se ormai l'elenco linkato più in alto li ha svelati praticamente tutti. Chissà cosa ci aspetta per il 31 gennaio...