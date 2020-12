Sony apre un nuovo quartier generale a Singapore guidato da Katsuhiko Murase

Sony Interactive Entertainment ha comunicato di aver spostato il quartier generale che gestisce i mercati asiatici da Hong Kong a Singapore. Una mossa che da una parte avvicina gli uffici di Sony a mercati molto importanti per il colosso giapponese, dall'altra allontana la quartier generale dalla megalopoli asiatica, negli ultimi anni al centro di un braccio di ferro tra la Cina e le autorità locali. Il nuovo quartier generale sarà guidato dal veterano Katsuhiko Murase, nominato head of Asia Business Operations.

Sony non gestisce direttamente le operazioni dal suo quartier generale giapponese. Anzi, ha ben due divisioni, una per l'Asia Orientale (Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud) e una per l'Asia Occidentale (i mercati SEA tra cui Singapore, Malesia e Filippine). Con questa mossa il colosso dell'intrattenimento ha separato anche fisicamente le due divisioni.

Murase si è trasferito a Singapore, città dalla quale gestirà l'espansione del brand Playstation in mercati dalle grandi potenzialità, nei quali il videogioco è declinato, però, principalmente sul mercato mobile.

La divisione dell'Asia Occidentale sarà guidata da Mustafa Yiğit, l'attuale responsabile commerciale per l'Asia Occidentale ed ex capo di PlayStation Turchia.