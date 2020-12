Yoko Taro e Yosuke Saito stanno lavorando a due nuovi giochi, non definiti, come raccontato durante il live stream "Games Industry Chit-Chat 2020 Year-End Party". La parte migliore è che Saito non è convintissimo di uno dei due. Anzi, non gli piace proprio.

Stando a quanto ha raccontato, Yoko Taro lo gli ha proposto di realizzare un gioco più di un anno fa, ma lui ha rifiutato perché non gli piaceva per niente. Taro però non si è dato per vinto ed è tornato alla carica con una presentazione durata più di un'ora.

Nonostante le remore, Saito ha infine accettato la proposta di Taro, facendo partire lo sviluppo. Comunque sia, Saito non è ancora troppo entusiasta del tutto e ha confessato che se potesse tirarsi indietro lo farebbe. Evviva la sincerità, insomma.

Oltre al gioco poco amato da Saito, i due stanno lavorando a un secondo titolo, che invece li vede andare d'amore e d'accordo. Quest'ultimo uscirà prima dell'altro, quindi Saito ha tutto il tempo di fuggire dopo averlo lanciato (si scherza).

Cosa attendersi? Difficile dirlo. Conoscendo le loro precedenti collaborazioni, si spera arrivi qualcosa sopra le righe come NieR: Automata.