Brain Training del Dr.Kawashima sarà gratis su Nintendo Switch per 24 ore

Vi sentiti un po' scarichi? Siete convinti che tutto quel panettone inzuppato nella crema di mascarpone vi abbiano tolto un po' di lucidità? Abbiamo la soluzione per voi! Nintendo Italia, infatti, ha comunicato attraverso il suo account Twitter ufficiale che dal 2 a 3 gennaio 2021 Brain Training del Dr.Kawashima sarà gratis su Nintendo Switch. Si tratta, quindi, una buona occasione per provare questo simpatico modo per esercitare la vostra mente. Ma dovete affrettarvi: avrete solo 24 ore per poter scoprire tutto quello che il buon dottore ha architettato per voi!

Si tratta, in altre parole, di una demo di gioco mascherata, ma è utile a dimostrare le potenzialità di questo interessante software. Più che un gioco, infatti, Brain Training del Dr.Kawashima è un programma che consente di allenare la propria mente attraverso tutta una serie di esercizi di logica e matematica. Il Dr. Kawashima è un vero luminare giapponese e ha studiato un metodo, qui tradotto sotto forma di videogioco, per allenare la mente. O meglio, per togliere quella ruggine che potrebbe essersi depositata dopo lunghi mesi di inutilizzo.

Nella nostra recensione di Brain Training del Dr.Kawashima vi spieghiamo meglio le qualità del gioco e cosa vi troverete a fare.

La prova gratuita comincerà il 2 gennaio 2021 alle 8 del mattino e si concluderà 24 ore dopo. Ricordarvi di scaricare il gioco potrebbe essere il primo esercizio utile per ritrovare lo smalto perduto!