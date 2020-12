Halo Infinite, il doppiatore dell'Arbiter stuzzica i fan: potrebbe tornare

Con una risposta piuttosto criptica lasciata su Twitter, Keith David non ha escluso che l'Arbiter possa tornare in Halo Infinite. David, infatti, è il doppiatore originale di questo amatissimo personaggio e un suo coinvolgimento nel gioco di 343 Industries indicherebbe il ritorno del celebre Covenant nell'atteso gioco per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

I fan di Halo sanno bene che Arbiter è un grado militare, non un nome proprio. I Profeti Covenant lo assegnano ai guerrieri più valorosi, ai quali vengono assegnate le missioni più pericolose e delicate. L'Arbiter di cui parliamo in questo caso è Thel 'Vadamee, celebre co-protagonista della serie Bungie/343 Industries sin dai tempi di Halo 2.

Si tratta quindi di un personaggio molto iconico e amato, il cui ritorno renderebbe felici i fan di Halo. Uno di questi, per esempio, ha chiesto a Keith David se poteva dire se aveva partecipato alla creazione di Halo Infinite. La risposta dell'attore è stata ironica e vaga, ma lascia aperta più di una possibilità: "Se te lo dicessi dovrei ucciderti." Sembra, infatti, che l'attore non possa parlare per un qualche tipo di contratto firmato, una cosa ce succede solo quando si partecipa effettivamente ad un progetto.

Ma potrebbe anche voler dire tutt'altro, quindi per il momento non ci resta che sperare.

Vi piacerebbe un coinvolgimento dell'Arbiter in Halo Infinite?